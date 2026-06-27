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Нова Зеландия - Белгия (съставите)

  • 27 юни 2026 | 05:05
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Отборите на Нова зеландия и Белгия се изправят един срещу друг в решаващ мач от последния кръг в група "G" на Световно първенство. Срещата във Ванкувър е с начален час 06:00 и ще бъде ръководена от Адам Махадмех от Йордания.

Ситуацията в групата е такава, че и двата тима се нуждаят единствено от победа, за да се класират за фазата на директните елиминации. В момента белгийците сатрети с 2 точки, а Нова Зеландия е на дъното в подреждането с 1 точка.

На старта на турнира Белгия направи 1:1 срещу Египет, а във втория кръг "червените дяволи" не успяха да победяти Иран - 0:0. Новозеландците завършиха 2:2 с Иран, след което отстъпиха с 1:3 на Египет.

Двубоят ще бъде предаван пряко на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Нова Зеландия ще разчита в предни позиции на Крис Ууд, а зад него ще играят Райън Томас, Сарприйт Синг и Илайджа Джъст. Марко Стаменич и Джо Бел ще трябва да се противопоставят на силната халфова линия на съперника.

Ромелу Лукаку е сред резервите, а на върха на атаката за Белгия започва Шарле Де Кетеларе. Станалият баща Жереми Доку се завръща в титулярния състав. Кевин Де Бройне и Леандро Тросар допълват офанзивното каре на белгийците, а в средата на терена ще си партнират Ханс Ванакен и Юри Тилеманс.

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Снимки: Gettyimages

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