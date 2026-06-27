Нова Зеландия - Белгия (съставите)

Отборите на Нова зеландия и Белгия се изправят един срещу друг в решаващ мач от последния кръг в група "G" на Световно първенство. Срещата във Ванкувър е с начален час 06:00 и ще бъде ръководена от Адам Махадмех от Йордания.

Ситуацията в групата е такава, че и двата тима се нуждаят единствено от победа, за да се класират за фазата на директните елиминации. В момента белгийците сатрети с 2 точки, а Нова Зеландия е на дъното в подреждането с 1 точка.

На старта на турнира Белгия направи 1:1 срещу Египет, а във втория кръг "червените дяволи" не успяха да победяти Иран - 0:0. Новозеландците завършиха 2:2 с Иран, след което отстъпиха с 1:3 на Египет.

Двубоят ще бъде предаван пряко на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Нова Зеландия ще разчита в предни позиции на Крис Ууд, а зад него ще играят Райън Томас, Сарприйт Синг и Илайджа Джъст. Марко Стаменич и Джо Бел ще трябва да се противопоставят на силната халфова линия на съперника.

How we start against Belgium 🇳🇿⚔️🇧🇪 pic.twitter.com/0sUgX2CuVU — New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) June 27, 2026

Ромелу Лукаку е сред резервите, а на върха на атаката за Белгия започва Шарле Де Кетеларе. Станалият баща Жереми Доку се завръща в титулярния състав. Кевин Де Бройне и Леандро Тросар допълват офанзивното каре на белгийците, а в средата на терена ще си партнират Ханс Ванакен и Юри Тилеманс.

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Снимки: Gettyimages