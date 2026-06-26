Единият пилот на Грезини е в болница, другият – с две травми

В отбора на Грезини Дукати със сигурност няма да спят спокойно след днешните тренировки в Ассен, в които и двамата пилоти на италианския тим направиха доста тежки падания.

Бедзеки над всички и в официалната тренировка на "Ассен", тежко падане за Алекс Маркес

Първо Фермин Алдегер се озова на земята с едно наглед невинно падане в хода на официалната тренировка. Младият испанец обаче направи няколко салта върху чакъла в зоната за сигурност и имаше нужда от медицинска помощ преди да бъде отпратен към медицинския център за прегледи.

По-късно от Грезини Дукати съобщиха, че Алдегер е трансфериран до близката болница за допълнителни прегледи на гърдите и гърба. Това със сигурност поставят под въпрос участието на испанеца до края на уикенда в Катедралата на скоростта.

Fermín Aldeguer will be transferred to the nearest hospital for further examinations on his chest and back. #DutchGP — Gresini Racing (@GresiniRacing) June 26, 2026

Същото важи и за неговия съотборник Алекс Маркес, който също направи тежка катастрофа в края на официалната тренировка. След падането на световния вицешампион 60-минутната сесия дори беше спряна, защото и той имаше нужда от медицинска помощ в зоната за сигурност, но за щастие се изправи и излезе от трасето на собствен ход.

Bruised and battered after that crash



Glad to see @alexmarquez73 is back on his feet 👍#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/ONvGa3jY66 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 26, 2026

Впоследствие от Грезини Дукати съобщиха, че той има наранявания на дясното рамо и лявата ръка. Припомняме, че по-малкият от братята Маркес така или иначе не е на 100%, защото все още се възстановява от контузиите, които получи в Каталуния миналия месеца.

Alex Márquez has sustained a contusion to his right shoulder and abrasions to his left arm. The X-ray on his shoulder was negative. #DutchGP — Gresini Racing (@GresiniRacing) June 26, 2026

Той ще трябва да се яви при лекарите на MotoGP утре сутринта, преди началото на втората свободна тренировка на „Ассен“, след което ще бъде решено дали пилотът на Грезини Дукати ще може да продължи участието си в десетия кръг за сезона. Реално съществува възможността и двамата представители на скромния италиански тим да получат лекарски забрани и така за Грезини уикендът в Нидерландия да приключи още в събота сутринта.

ALEX MARQUEZ IS DECLARED TO BE REVIEWED TOMORROW BEFORE FP2 #DutchGP — Gresini Racing (@GresiniRacing) June 26, 2026

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages