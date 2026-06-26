Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Единият пилот на Грезини е в болница, другият – с две травми

Единият пилот на Грезини е в болница, другият – с две травми

  • 26 юни 2026 | 18:37
  • 158
  • 0
Единият пилот на Грезини е в болница, другият – с две травми

В отбора на Грезини Дукати със сигурност няма да спят спокойно след днешните тренировки в Ассен, в които и двамата пилоти на италианския тим направиха доста тежки падания.

Бедзеки над всички и в официалната тренировка на "Ассен", тежко падане за Алекс Маркес
Бедзеки над всички и в официалната тренировка на "Ассен", тежко падане за Алекс Маркес

Първо Фермин Алдегер се озова на земята с едно наглед невинно падане в хода на официалната тренировка. Младият испанец обаче направи няколко салта върху чакъла в зоната за сигурност и имаше нужда от медицинска помощ преди да бъде отпратен към медицинския център за прегледи.

По-късно от Грезини Дукати съобщиха, че Алдегер е трансфериран до близката болница за допълнителни прегледи на гърдите и гърба. Това със сигурност поставят под въпрос участието на испанеца до края на уикенда в Катедралата на скоростта.

Същото важи и за неговия съотборник Алекс Маркес, който също направи тежка катастрофа в края на официалната тренировка. След падането на световния вицешампион 60-минутната сесия дори беше спряна, защото и той имаше нужда от медицинска помощ в зоната за сигурност, но за щастие се изправи и излезе от трасето на собствен ход.

Впоследствие от Грезини Дукати съобщиха, че той има наранявания на дясното рамо и лявата ръка. Припомняме, че по-малкият от братята Маркес така или иначе не е на 100%, защото все още се възстановява от контузиите, които получи в Каталуния миналия месеца.

Той ще трябва да се яви при лекарите на MotoGP утре сутринта, преди началото на втората свободна тренировка на „Ассен“, след което ще бъде решено дали пилотът на Грезини Дукати ще може да продължи участието си в десетия кръг за сезона. Реално съществува възможността и двамата представители на скромния италиански тим да получат лекарски забрани и така за Грезини уикендът в Нидерландия да приключи още в събота сутринта.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Много малко раздели Никола Цолов от първата редица в Австрия

Много малко раздели Никола Цолов от първата редица в Австрия

  • 26 юни 2026 | 17:34
  • 5189
  • 0
Бедзеки над всички и в официалната тренировка на "Ассен", тежко падане за Алекс Маркес

Бедзеки над всички и в официалната тренировка на "Ассен", тежко падане за Алекс Маркес

  • 26 юни 2026 | 17:19
  • 1044
  • 0
Какво тревожи Фернандо Алонсо относно "неограничените подобрения" на съперниците във Формула 1

Какво тревожи Фернандо Алонсо относно "неограничените подобрения" на съперниците във Формула 1

  • 26 юни 2026 | 16:01
  • 627
  • 0
Антонели изпревари Ръсел и Пиастри в откриващата тренировка в Австрия

Антонели изпревари Ръсел и Пиастри в откриващата тренировка в Австрия

  • 26 юни 2026 | 15:35
  • 4390
  • 1
Лиам Лоусън отговори на слуховете, че ще бъде сменен от Цолов в Рейсинг Булс

Лиам Лоусън отговори на слуховете, че ще бъде сменен от Цолов в Рейсинг Булс

  • 26 юни 2026 | 14:28
  • 6109
  • 0
Кадилак с най-много промени за Гран При на Австрия

Кадилак с най-много промени за Гран При на Австрия

  • 26 юни 2026 | 13:20
  • 866
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

  • 26 юни 2026 | 16:19
  • 10332
  • 27
Много малко раздели Никола Цолов от първата редица в Австрия

Много малко раздели Никола Цолов от първата редица в Австрия

  • 26 юни 2026 | 17:34
  • 5189
  • 0
Таня Гатева пред Sportal.bg: Ние не оценяваме, а навън нашите състезатели са оценявани

Таня Гатева пред Sportal.bg: Ние не оценяваме, а навън нашите състезатели са оценявани

  • 26 юни 2026 | 17:40
  • 2124
  • 0
Сенси похвали Христо Янев и заяви: За мен е чест да съм №8 в ЦСКА

Сенси похвали Христо Янев и заяви: За мен е чест да съм №8 в ЦСКА

  • 26 юни 2026 | 17:41
  • 3818
  • 13
С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

  • 26 юни 2026 | 11:55
  • 21253
  • 10
Лудогорец представи екипите за новия сезон, "орлите" сменят генералния спонсор

Лудогорец представи екипите за новия сезон, "орлите" сменят генералния спонсор

  • 26 юни 2026 | 14:40
  • 13849
  • 41