Единият пилот на Грезини е в болница, другият – с две травми

В отбора на Грезини Дукати със сигурност няма да спят спокойно след днешните тренировки в Ассен, в които и двамата пилоти на италианския тим направиха доста тежки падания.
Бедзеки над всички и в официалната тренировка на "Ассен", тежко падане за Алекс Маркес
Първо Фермин Алдегер се озова на земята с едно наглед невинно падане в хода на официалната тренировка. Младият испанец обаче направи няколко салта върху чакъла в зоната за сигурност и имаше нужда от медицинска помощ преди да бъде отпратен към медицинския център за прегледи.
По-късно от Грезини Дукати съобщиха, че Алдегер е трансфериран до близката болница за допълнителни прегледи на гърдите и гърба. Това със сигурност поставят под въпрос участието на испанеца до края на уикенда в Катедралата на скоростта.
Същото важи и за неговия съотборник Алекс Маркес, който също направи тежка катастрофа в края на официалната тренировка. След падането на световния вицешампион 60-минутната сесия дори беше спряна, защото и той имаше нужда от медицинска помощ в зоната за сигурност, но за щастие се изправи и излезе от трасето на собствен ход.
Впоследствие от Грезини Дукати съобщиха, че той има наранявания на дясното рамо и лявата ръка. Припомняме, че по-малкият от братята Маркес така или иначе не е на 100%, защото все още се възстановява от контузиите, които получи в Каталуния миналия месеца.
Той ще трябва да се яви при лекарите на MotoGP утре сутринта, преди началото на втората свободна тренировка на „Ассен“, след което ще бъде решено дали пилотът на Грезини Дукати ще може да продължи участието си в десетия кръг за сезона. Реално съществува възможността и двамата представители на скромния италиански тим да получат лекарски забрани и така за Грезини уикендът в Нидерландия да приключи още в събота сутринта.
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages