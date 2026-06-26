Белгия ще опита да надигне глава, Нова Зеландия търси първа победа

Белгия се изправя срещу Нова Зеландия в мач от последния кръг на груповата фаза на Световното първенство в Северна Америка. "Червените дяволи" имат нужда от победа, за да си осигурят класиране за фазата на директни елиминации, но това важи и за техния съперник.

Белгийците разочароваха в първите си два мача, в които направиха равенства с Египет и Иран и имат само едно попадение на сметката си, дошло след автогол. Тимът определено има проблеми в атака, а те не са от вчера. Той няма гол в шест от последните си осем мача на голям турнир.

🚨 𝗡𝗘𝗪: If Belgium lose against New Zealand, they will be OUT of the World Cup!



They have a €550m squad value, with players like Courtois, Jeremy Doku, De Bruyne, Trossard, Tielemans, Ketelaere, and Lukaku. pic.twitter.com/R4l9aJN1Rd — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 25, 2026

Руди Гарсия вероятно ще заложи на Ромелу Лукаку, въпреки че той още не е в оптимална кондиция. Жереми Доку ще може да помогне на отбора, след като се завърна от Англия, където бе за кратко за ражданите на първото си дете. Руди Гарсия ще трябва да прави ротации в защита, тъй като Нейтън Нгой е наказан след червения си картон срещу Иран. Обичайният му заместник Зено Дебаст има здравословни проблеми и може Артур Теате да започне.

Нова Зеландия се представя далеч по-добре в нападение и има три отбелязани гола, но има сериозни проблеми в защита. Тимът направи равенство с Иран и загуби от Египет. Дарън Бейзли едва ли ще прави промени, след като заложи на едни и същи 11 в първите два мача. "Кивитата" все още търсят своята първа победа на Мондиал, като това ще е деветият им опит.

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