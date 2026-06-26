Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Норвегия - Франция
  1. Световно първенство
  2. Белгия
  3. Белгия ще опита да надигне глава, Нова Зеландия търси първа победа

Белгия ще опита да надигне глава, Нова Зеландия търси първа победа

  • 26 юни 2026 | 20:45
  • 281
  • 1

Белгия се изправя срещу Нова Зеландия в мач от последния кръг на груповата фаза на Световното първенство в Северна Америка. "Червените дяволи" имат нужда от победа, за да си осигурят класиране за фазата на директни елиминации, но това важи и за техния съперник.

Белгийците разочароваха в първите си два мача, в които направиха равенства с Египет и Иран и имат само едно попадение на сметката си, дошло след автогол. Тимът определено има проблеми в атака, а те не са от вчера. Той няма гол в шест от последните си осем мача на голям турнир.

Руди Гарсия вероятно ще заложи на Ромелу Лукаку, въпреки че той още не е в оптимална кондиция. Жереми Доку ще може да помогне на отбора, след като се завърна от Англия, където бе за кратко за ражданите на първото си дете. Руди Гарсия ще трябва да прави ротации в защита, тъй като Нейтън Нгой е наказан след червения си картон срещу Иран. Обичайният му заместник Зено Дебаст има здравословни проблеми и може Артур Теате да започне.

Нова Зеландия се представя далеч по-добре в нападение и има три отбелязани гола, но има сериозни проблеми в защита. Тимът направи равенство с Иран и загуби от Египет. Дарън Бейзли едва ли ще прави промени, след като заложи на едни и същи 11 в първите два мача. "Кивитата" все още търсят своята първа победа на Мондиал, като това ще е деветият им опит.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Португалия запазва доверието на българските фенове преди решителната фаза на Световното първенство

Португалия запазва доверието на българските фенове преди решителната фаза на Световното първенство

  • 26 юни 2026 | 17:11
  • 573
  • 2
Ибрахимович за Алайбегович: Изумен съм, играе сякаш стадионът е негов

Ибрахимович за Алайбегович: Изумен съм, играе сякаш стадионът е негов

  • 26 юни 2026 | 16:59
  • 3813
  • 1
Клоп за загубата на Германия: Играхме неправилно, избрахме грешен стил срещу агресивен съперник

Клоп за загубата на Германия: Играхме неправилно, избрахме грешен стил срещу агресивен съперник

  • 26 юни 2026 | 16:48
  • 1230
  • 1
Сравнен от Меси с Жорди Алба: Ще оставим живота си на терена за него

Сравнен от Меси с Жорди Алба: Ще оставим живота си на терена за него

  • 26 юни 2026 | 16:38
  • 1274
  • 1
Казусите, които разкриват недостатъците на Световното първенство с 48 отбора

Казусите, които разкриват недостатъците на Световното първенство с 48 отбора

  • 26 юни 2026 | 16:29
  • 4143
  • 6
Реал Мадрид и Комо се разбраха за Пас, сделката е доста любопитна

Реал Мадрид и Комо се разбраха за Пас, сделката е доста любопитна

  • 26 юни 2026 | 16:00
  • 11368
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Норвегия 0:0 Франция, греда на Мбапе в 22-ата секунда

Норвегия 0:0 Франция, греда на Мбапе в 22-ата секунда

  • 26 юни 2026 | 22:00
  • 4014
  • 9
Сенегал 0:0 Ирак, начало на мача (гледайте тук)

Сенегал 0:0 Ирак, начало на мача (гледайте тук)

  • 26 юни 2026 | 20:58
  • 800
  • 1
Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

  • 26 юни 2026 | 16:19
  • 18408
  • 53
Лудогорец отнесе Етър в шоу с 11 гола

Лудогорец отнесе Етър в шоу с 11 гола

  • 26 юни 2026 | 21:00
  • 11131
  • 22
Много малко раздели Никола Цолов от първата редица в Австрия

Много малко раздели Никола Цолов от първата редица в Австрия

  • 26 юни 2026 | 17:34
  • 12736
  • 2
Има сделка! Милан чупи рекорд с първия трансфер при Аморим

Има сделка! Милан чупи рекорд с първия трансфер при Аморим

  • 26 юни 2026 | 19:55
  • 14329
  • 5