Камавинга на курс в Харвард близо до базата на Франция

Едуардо Камавинга не попадна в тима на Франция за Световното първенство. Играчът реши да се възползва от свободното време през лятото и записа кратък курс в Харвард. Халфът на Реал Мадрид записа курс по бизнес на развлекателната индустрия, медии и спорт в един от най-престижните университети в света.
Това означава, че Камавинга ще бъде в САЩ по същото време, когато сънародниците му се подготвят за участието си на Мондиал 2026. Всъщност базата на французите също е в Масачусетс и то само на 10 километра от Харвард.
Камавинга има 29 мача за Франция, след като дебютира през 2020 г. За последно той игра за “петлите” през март в контрола срещу Колумбия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google