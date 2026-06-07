Камавинга на курс в Харвард близо до базата на Франция

Едуардо Камавинга не попадна в тима на Франция за Световното първенство. Играчът реши да се възползва от свободното време през лятото и записа кратък курс в Харвард. Халфът на Реал Мадрид записа курс по бизнес на развлекателната индустрия, медии и спорт в един от най-престижните университети в света.

Това означава, че Камавинга ще бъде в САЩ по същото време, когато сънародниците му се подготвят за участието си на Мондиал 2026. Всъщност базата на французите също е в Масачусетс и то само на 10 километра от Харвард.

🚨 Camavinga at Harvard studying Business of Entertainment, Media & Sports. pic.twitter.com/USjaEoms31 — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 6, 2026

Камавинга има 29 мача за Франция, след като дебютира през 2020 г. За последно той игра за “петлите” през март в контрола срещу Колумбия.

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