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Камавинга на курс в Харвард близо до базата на Франция

  • 7 юни 2026 | 15:32
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Едуардо Камавинга не попадна в тима на Франция за Световното първенство. Играчът реши да се възползва от свободното време през лятото и записа кратък курс в Харвард. Халфът на Реал Мадрид записа курс по бизнес на развлекателната индустрия, медии и спорт в един от най-престижните университети в света.

Това означава, че Камавинга ще бъде в САЩ по същото време, когато сънародниците му се подготвят за участието си на Мондиал 2026. Всъщност базата на французите също е в Масачусетс и то само на 10 километра от Харвард.

Камавинга има 29 мача за Франция, след като дебютира през 2020 г. За последно той игра за “петлите” през март в контрола срещу Колумбия.

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