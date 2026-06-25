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Нидерландия излиза за първото място срещу аутсайдера Тунис

  • 25 юни 2026 | 15:32
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Нидерландия излиза срещу аутсайдера в група “F” Тунис на "Ероухед Стейдиъм”. “Лалетата”, които до момента имат четири точки, колкото и Япония, играят за първото място в групата. “Картагенските орли“ излизат само за своята чест, след като допуснаха девет гола в първите си два мача и вече нямат шанс да продължат напред.

Селекцията на Роналд Куман започна с голово равенство с Япония (2:2), след като записа гръмка победа с 5:1 над Швеция. В момента “оранжевите” имат еднакъв актив (4 точки) и идентична голова разлика (+4) с японците, но са на първото място с един отбелязан гол повече. Нидерландия няма загуба на световно първенство от африкански тим.

Ерве Ренар имаше много тежък дебют, след като замени Сабри Ламуши след първия мач на отбора на Мондиал 2026. Той обаче също трябваше да преглътне тежко поражение с 0:4 от Япония.

Тунис стана едва четвъртият отбор, загубил два мача в един турнир на Световното първенство с четири или повече гола разлика. При още едно тежко поражение могат да станат първият тим изобщо с три загуби с подобна изразителна разлика.

Куентин Тимбер ще е на разположение на Куман, след като пропусна победата над Швеция. След силния си мач срещу “тре кронур” Брайън Броби би трябвало да запази мястото си на върха на атаката. Той ще бъде подпомаган по фланговете от Донийл Мален и Коди Гакпо. Това означава, че най-вероятно Крисенсио Съмървил ще чака своя шанс от пейката.

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