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Крисенсио Съмървил: Чувствам се син на Суринам, но да играя за Нидерландия беше правилният избор

  • 22 юни 2026 | 21:58
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Международната лоялност на Крисенсио Съмървил беше под въпрос само преди няколко месеца, но решението на крилото да представлява Нидерландия на Световното първенство се оказва майсторски ход за играча и страната.

Роденият в Ротердам нападател беше в полезрението на Суринам, докато бившата южноамериканска нидерландска колония преследваше дебюта си на световни финали чрез междуконфедерационните плейофи през март. Но контузия попречи на Съмървил да направи незабавен избор между родната си страна и тази на родителите си. След като стана ясно, че треньорът Роналд Куман го иска за Нидерландия, 24-годишният футболист взе решение.

„Това е решение, в което както емоцията, така и разумът играят роля. Това е и избор за цял живот. Обсъдих го обстойно със семейството си и с най-близките ми хора”, обясни крилото.

“Винаги съм играл за младежките национални отбори на Нидерландия. Но също така се чувствам като син на Суринам. Всяка почивка се опитвам да отида там и... голяма част от семейството ми живее там. Когато слизам по стълбите на самолета, си казвам, че отново съм у дома “, каза Съмървил пред списание “Voetbal International”.

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Снимки: Imago

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