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Дъмфрис не очаква лесен мач срещу Тунис

  • 23 юни 2026 | 00:06
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Нидерландският защитник Дензъл Дъмфрис заяви, че очаква „енергичен отбор на Тунис“ в последния им мач от група “F” на Световно първенство, въпреки „тежките поражения на северноафриканския отбор и смяната на треньора в средата на турнира“.

Тунис беше елиминиран след загуби с 1:5 от Швеция и 0:4 от Япония в първите си два мача. Те смениха треньора си между тези мачове, като Ерве Ренар се втурна да замени уволнения Сабри Ламуши след първия им мач.

Нидерландците, които разбиха Швеция с 5:1 след равенство 2:2 с Япония, се борят за върха в групата.

„Знаем, че смениха треньора след първия мач. Но за всички е чест да играят на Световното първенство. Така че това, което очаквам, е да играят с пълен състав. Всеки мач на Световното първенство е труден. Всички играят с чест, горди са, че представляват страната си. Очаквам те да дойдат с пълна енергия и ние също трябва да я покажем“, каза Дъмфрис пред репортери преди мача в четвъртък в Канзас Сити.

Дъмфрис добави, че Нидерландия е почерпила увереност от убедителната си победа над Швеция, подчертавайки дълбочината на атакуващия си състав. 30-годишният футболист направи две асистенции в мача.

„Знаем, че имаме отбор с много качества в атака, нападателите ни са способни да вкарват срещу всеки противник. Това е добър знак и дава увереност“, завърши Дъмфрис.

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Снимки: Imago

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