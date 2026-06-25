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  3. Лудогорец открива за феновете първата си лятна контрола

Лудогорец открива за феновете първата си лятна контрола

  • 25 юни 2026 | 13:25
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Лудогорец открива за феновете първата си лятна контрола

Лудогорец обяви, че първата контрола на тима ще бъде открита за феновете. “Орлите” се изправят срещу Етър утре от 19:00 часа.

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Ето какво пишат от Лудогорец:

Лудогорец – Етър: гледайте на живо от клубната база

Лудогорец ще изиграе първата си лятна контрола срещу Етър утре. Двубоят започва в 19:00 ч. и ще се проведе на първи терен на тренировъчната база на представителния отбор. Проверката ще бъде открита за феновете, които ще имат възможност да наблюдават на живо първия мач на "орлите" от лятната подготовка. За привържениците, които няма да могат да присъстват на мача, клубът ще осигури пряко предаване на срещата в официалния YouTube канал на Лудогорец.

Очакваме ви на базата, за да подкрепим отбора в началото на подготовката за новия сезон!

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