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Марко Бедзеки: Наказанието ми в Чехия беше правилно

  • 25 юни 2026 | 14:50
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Лидерът в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки заяви преди началото на уикенда за Гран При на Нидерландия, че наказанието, което получи в Чехия миналата седмица, е било напълно правилно.

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Италианецът беше наказан да не участва в състезанието в Бърно, след като влезе във физическа саморазправа с маршал след падането си в спринта ден по-рано. Цялата тази ситуация предизвика множество дискусии в падока на MotoGP, а Бедзеки за първи път коментира публично случилото се пред медиите на „Ассен“.

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„Мисля, че наказанието беше правилно и аз приех всичко. Разбрах случилото се и се опитах да приема това като възможност да се поуча и да стана по-добър човек.

„Беше много труден уикенд, но тези дни като цяло са доста трудни. Искам да използвам тази възможност още веднъж да се извиня за моите действия в Бърно. Беше много лош жест от моя страна, не подходих правилно в ситуацията, беше много тежко и все още се чувствам зле.

„Не само за мен, но и за отбора, за всички във фабриката, за целия шампионат, който не заслужаваше подобна картинка. На маршала, който беше въвлечен в ситуацията, също. Искам да се извиня още веднъж и да се опитам да продължа напред“, каза Бедзеки.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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