От Априлия казаха защо обжалваха наказанието на Марко Бедзеки в Чехия

Главният изпълнителен директор на отбора на Априлия в MotoGP Масимо Ривола разкри защо италианският тим обжалва наказанието, което Марко Бедзеки получи по време на Гран При на Чехия.

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На лидера в генералното класиране му беше забранено да участва в неделното състезание в Бърно, след като влезе във физическа саморазправа с маршал по време на съботния спринт. От Априлия обжалваха това решение на стюардите, но Апелативната комисия на ФИМ потвърди наказанието и така Бедзеки действително не застана на старта в неделя.

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„Първо на първо, извиняваме се на маршала. На второ място, ние сме за нулевия толеранс, така че аз нямам проблем с наказанието, ние го приехме. Причината да обжалваме, че фактът, че в миналото имаше подобен инцидент, по-лек, но доста зрелищен между Алейш (Еспаргаро) и (Франко) Морбидели.



„Тогава той беше глобен с 10 000 евро и наказание от 6 позиции на старта. Така че аз си мислех, че може би сега наказанието е твърде строго. Нямахме проблем да получи голяма глоба или да бъде преместен с много позиции назад на старта. Но щом това е начинът, по който ще процедираме, аз нямам проблем с това. Вече има прецедент и ще е хубаво да го спазваме в бъдеще.



„Не съжалявам, че обжалвахме, защото моята работата е да защитавам моя отбор и нашите пилоти. Предпочитам да ги виждам да се състезават. Досега не бях виждал подобно нещо в миналото“, обясни Ривола.

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Снимки: Gettyimages