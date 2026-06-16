Васьор не смята, че Ферари са фаворити за титлите, въпреки доминацията в Барселона

Шефът на Ферари Фредерик Васьор отхвърли идеята, че неговият тим е фаворит за титлате във Формула 1 през 2026 година, въпреки доминантната победа на Люис Хамилтън в Гран При на Барселона.

No winning celebration is complete without our flags 🏆 pic.twitter.com/6JOxYrBIHM — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 16, 2026

От общо 35 състезания, които са се провели на „Каталуния“ между 1991 и 2025, 27 са спечелени от отбора, който в края на сезона печели титлата при конструкторите, а в 22 случая победителят в Барселона става световен шампион при пилотите. Испанското трасе се смята за истински тест, който показва реалните възможности на всяка кола заради комбинацията от бързи, бавни завои, дълга права и тежки спирания.

Spent a weekend soaking up the Barcelona sun 😎 pic.twitter.com/xASjt7kb2K — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 16, 2026

Според Васьор обаче през 2026 година по-важен ще е капацитетът на всеки отбор да развива своята кола в хода на кампанията, а не случилото се в Барселона. За Ферари изминалия уикенд беляза въвеждането на втория по-сериозен пакет с подобрения по SF-26 и той веднага даде резултат,

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„Хубавото е, че ние се движим с правилната посока. Имахме добър уикенд в Канада, а този уикенд можехме да се борим за полпозишъна с две коли, така че да, беше хубава стъпка напред.



„Но аз мисля, че този сезон шампионатът ще бъде решен от капацитета на всеки отбора да се развива, а не от картинката в Барселона. В миналото щяхме да кажем, че когато една кола в добра в Барселона, тя ще доминира през сезона, но аз мисля, че този сезон капацитетът на всеки отбора да развива колата си ще бъде по-важен“, каза Васьор.

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Снимки: Gettyimages