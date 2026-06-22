Мерцедес може да прибегне до заповеди от бокса заради заплахата от Ферари

Ръководителят на отбора на Мерцедес Тото Волф загатна, че заплахата от страна на Ферари може да принуди Сребърните стрели да прибегнат към използването на заповеди от бокса, за да няма повторение на случилото се в Барселона.

Там битката между Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел в средната фаза от надпреварата реално позволи на Люис Хамилтън да отвори достатъчна разлика спрямо двамата, която да му позволи да се върне на пистата пред тях след третото си спиране в бокса. За това, разбира се, помогна и виртуалната кола на сигурността, но в Мерцедес отчитат като фактор и загубеното време в хода на битката между двамата им пилоти.

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„Те са бориха доста здраво преди втория стоп на Джордж и мисля, че това ни струва към 6 секунди спрямо Люис, а след това, очевидно, с виртуалната кола на сигурност, позициите се промениха. Опитахме се да бъдем честни към нашите пилоти, но това може би ни коства победата и е нещо, което ще трябва да дискутираме с нашите пилоти – как ще процедираме, когато се борим с някой друг за победата. Губим време на пистата и трябва да го дискутираме с тях за в бъдеще.



„Сега има и трета страна, която се включва в играта за титлите при пилотите и конструкторите. В това отношение, ние ще дискутираме вътрешно с двамата ни пилоти как ще процедираме в ситуации, в които рискуваме те да се задържат един друг. Не мисля, че това ще бъде проблем. Просто ще е нужна лека калибрация“, обясни Волф.

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Снимки: Gettyimages