Селекционерът на Хаити: Разочарован съм от резултата, но смятам, че представихме страната достойно

Старши треньорът на националния отбор на Хаити Себастиен Мине заяви, че е разочарован от загубата с 2:4 от Мароко в последния кръг в група "С" на Мондиал 2026, но се гордее с представянето на тима.

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Селекцията на карибската страна отпадна от турнира след три поражения, но в мача с африканците успя да отбележи първите си голове на финали на световното първенство от повече от половин век. Хаитяните на два пъти повеждаха срещу Мароко, но не успяха да удържат и да запишат първа точка при второто си участие на Мондиал след 1974 г.

"Разочарован съм от резултата, искаше ми се да вкараме още голове и да победим, но това, че съм тъжен, не означава, че момчетата са се предали дори за момент. Беше трудно. След като получихме третото попадение, се притесних, че може да се разпаднем, но се стана. Това е част от културата на хаитяните. Те не се предават лесно. Доказахме го и в тази среща и смятам, че представихме страната достойно", коментира Мине.

"Още в квалификациите показахме, че имаме своите качества и заслужено сме стигнали дотук. Сега трябва да направим още някои корекции, за да не чакаме още 52 години за следващо класиране на Мондиал. Със сигурност написахме нова глава за футбола в Хаити. Бяхме съвсем близо да влезем в историята на това световно първенство. Не успяхме да постигнем победа, но поне напускаме турнира с високо вдигнати глави", допълни специалистът.

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Снимки: Imago