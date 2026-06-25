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Мароко изпревари Нигерия по голове на световни първенства

  • 25 юни 2026 | 06:29
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Мароко пренаписа историята на африканския футбол, изпреварвайки Нигерия като най-резултатната нация от Черния континент на световни първенства. С четирите попадения в мрежата на Хаити при победата с 4:2 в Атланта, „Атласките лъвове“ официално увеличиха головата си сметка на 26 отбелязани гола в историята на световните финали. По този начин мароканците свалиха от върха досегашния рекордьор Нигерия, който остава на втора позиция с 23 попадения, следван плътно на третото място от тима на Камерун с 22 гола.

В епицентъра на това историческо събитие се оказа халфът Исмаел Сайбари, който записа феноменален индивидуален рекорд на планетарния форум. Той се превърна в първия африкански футболист в историята, който отбелязва гол във всеки един от трите мача от груповата фаза на едно световно първенство. Сайбари демонстрира невероятна постоянност и смъртоносна форма пред гола, разписвайки се последователно при стратегическото равенство 1:1 с Бразилия, минималния успех с 1:0 над Шотландия и головия спектакъл срещу Хаити (4:2).

Самият двубой в Атланта също се превърна в прецедент за нацията, тъй като за първи път в историята си Мароко успя да отбележи четири гола в рамките на един мач на световни финали. Освен това момчетата на Мохамед Уаби наложиха пълна доминация, подкрепена от смазващите 69% притежание на топката – най-високият процент контрол, който страната е записвала в двубой на Мондиал. Този мач категорично доказа, че "Атласките лъвове" са развили изключително зрял, атакуващ и доминиращ стил на игра.

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Снимки: Gettyimages

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