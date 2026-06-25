Селекционерът на Мароко: Трябва да повярваме, че можем да спечелим титлата

Селекционерът на Мароко Мохамед Уахби заяви доста сериозни амбиции за своя тим на Световното първенство. "Атласките лъвове" се класираха за 1/16-финалите след успеха с 4:2 над Хаити в последния си мач от груповата фаза. Наставникът обаче очаква доста повече от своите играчи в турнира.

„Мароко навлезе в изцяло ново измерение и ние сме част от нова инерция, в която наистина трябва да повярваме, че можем да спечелим титлата. Как да постигнем тази цел? Е, както казах и преди, трябва да сме 100 процента отдадени. Днес разполагаме с най-добрите съставки, необходими, за да станем най-добрата нация, и вярваме, че можем да го направим; играчите вярват в това, същото важи и за щаба“, заяви Уахби.

Той заяви, че са разочаровани от пропуска да спечелят първото място в групата си.

„Целяхме се в първото място в групата, но Хаити нямаше какво да губи и изигра добър мач на преход, така че не беше лесен двубой за нас. Това беше мач, в който показахме много добри статистики и имахме много шансове, и съм много доволен от всички играчи. Контролирахме нещата през цялото време. Но не беше изненада, че Хаити ще играе със страст. Беше ясно, че ще се раздадат докрай и играха по-освободено, защото вече бяха елиминирани“, допълни специалистът.

Като подгласник в групата, Мароко ще играе в понеделник в Монтерей срещу победителя от група F, който ще бъде един измежду Япония, Нидерландия или Швеция.

„Нямам никакви предпочитания, а и така или иначе не мога да направя нищо по въпроса. Това са три отбора с три различни стила и просто ще трябва да сме готови. Това е Световно първенство и сме дошли тук с причина, с много амбиция, а в крайна сметка трябва да играеш срещу този, който ти се падне“, завърши наставникът.

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Снимки: Gettyimages