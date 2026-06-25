Румен Руменов остава във Фратрия

Отборът на Фратрия обяви, че е подновил договора на своя основен халф Румен Руменов. Опитният полузащитник ще продължи да играе за амбициозния варненски тим.

"ФК Фратрия поднови договора на Румен Руменов. През изминалия сезон Румен се утвърди като един от най-важните футболисти в състава, впечатлявайки със своята постоянство, качество и професионализъм.

С представянето си на терена той заслужи доверието на клуба и се превърна във важна част от развитието на отбора.

Радваме се, че ще продължим този път заедно и че Румен ще остане част от червено-бялото семейство.

Заедно към нови цели и нови успехи", написаха от клуба.

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