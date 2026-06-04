Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Драган Нешич в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Фратрия се раздели с халф

Фратрия се раздели с халф

  • 4 юни 2026 | 16:46
  • 647
  • 0
Фратрия се раздели с халф

Фратрия обяви още една раздяла с футболист. От тима си тръгва Айвън Ангелов. Той пристигна в отбора от Бенковски миналото лято и изигра само един сезон там.

Още една раздяла във Фратрия днес
Още една раздяла във Фратрия днес

Ето какво пишат от Фратрия:

Благодарим ти, Айвън!

Благодарим ти за професионализма, отдадеността и отношението към емблемата на Фратрия през изминалия сезон.

Твоята работа, характер и усилия на терена бяха важна част от пътя на отбора.

Пожелаваме ти здраве, успехи и много бъдещи победи както във футбола, така и извън него.

Успех, Айвън!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Александър Димитров говори пред медиите в Молдова - очаквайте на живо!

Александър Димитров говори пред медиите в Молдова - очаквайте на живо!

  • 4 юни 2026 | 17:20
  • 130
  • 0
Левски и Етър сключиха стратегическо сътрудничество

Левски и Етър сключиха стратегическо сътрудничество

  • 4 юни 2026 | 17:07
  • 1445
  • 2
Андрей Андреев: Началото е факт, предстои много работа

Андрей Андреев: Началото е факт, предстои много работа

  • 4 юни 2026 | 16:56
  • 545
  • 0
Селекционерът на Молдова: България е организиран и дисциплиниран отбор с традиции

Селекционерът на Молдова: България е организиран и дисциплиниран отбор с традиции

  • 4 юни 2026 | 16:38
  • 475
  • 1
Тодор Манев за мъките на ФК Димитровград

Тодор Манев за мъките на ФК Димитровград

  • 4 юни 2026 | 16:36
  • 337
  • 0
Теодор Стефанов: Можеше и по-добре

Теодор Стефанов: Можеше и по-добре

  • 4 юни 2026 | 16:20
  • 505
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

  • 4 юни 2026 | 17:20
  • 3760
  • 0
Никола Цолов даде 6-то време в тренировката в Монако

Никола Цолов даде 6-то време в тренировката в Монако

  • 4 юни 2026 | 16:56
  • 1499
  • 0
ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

  • 4 юни 2026 | 11:32
  • 26280
  • 53
Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

  • 4 юни 2026 | 13:24
  • 11170
  • 36
Официално: Левски с първи летен трансфер

Официално: Левски с първи летен трансфер

  • 4 юни 2026 | 11:42
  • 22496
  • 78
Ираола пристигна в Ливърпул, вече е подписал договора си

Ираола пристигна в Ливърпул, вече е подписал договора си

  • 4 юни 2026 | 14:50
  • 6304
  • 5