Фратрия се раздели с халф

Фратрия обяви още една раздяла с футболист. От тима си тръгва Айвън Ангелов. Той пристигна в отбора от Бенковски миналото лято и изигра само един сезон там.

Още една раздяла във Фратрия днес

Ето какво пишат от Фратрия:

Благодарим ти, Айвън!

Благодарим ти за професионализма, отдадеността и отношението към емблемата на Фратрия през изминалия сезон.

Твоята работа, характер и усилия на терена бяха важна част от пътя на отбора.

Пожелаваме ти здраве, успехи и много бъдещи победи както във футбола, така и извън него.

Успех, Айвън!

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