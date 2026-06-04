Фратрия се раздели с халф

Фратрия обяви още една раздяла с футболист. От тима си тръгва Айвън Ангелов. Той пристигна в отбора от Бенковски миналото лято и изигра само един сезон там.
Още една раздяла във Фратрия днес
Ето какво пишат от Фратрия:
Благодарим ти, Айвън!
Благодарим ти за професионализма, отдадеността и отношението към емблемата на Фратрия през изминалия сезон.
Твоята работа, характер и усилия на терена бяха важна част от пътя на отбора.
Пожелаваме ти здраве, успехи и много бъдещи победи както във футбола, така и извън него.
Успех, Айвън!Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google