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  3. Фратрия задържа трима основни футболисти

Фратрия задържа трима основни футболисти

  • 24 юни 2026 | 17:13
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Фратрия задържа трима основни футболисти

Фратрия запазва трима от основните си футболисти и за новия сезон. Това са - Георги Атанасов, Кристиян Пешов и Архан Исуф.

"Играчите се променят. Сезоните се сменят. Но характерът на отбора остава. Продължаваме заедно. Само Фратрия!", написаха от втородивизионния клуб.

Фратрия взе доскорошен защитник на Черно море
Фратрия взе доскорошен защитник на Черно море

Както е известно, преди два дни от Фратрия съобщиха, че бившият защитник на Черно море Росен Стефанов е подписал договор с отбора за следващите 2 години. В началото на месеца от клуба се похвалиха и с привличането на 19-годишния футболист и национал на Украйна U19 Демиан Йесин, а след него бяха привлечени още Денислав Ангелов и Станислав Дюлгеров.

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