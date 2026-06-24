Фратрия задържа трима основни футболисти

Фратрия запазва трима от основните си футболисти и за новия сезон. Това са - Георги Атанасов, Кристиян Пешов и Архан Исуф.

"Играчите се променят. Сезоните се сменят. Но характерът на отбора остава. Продължаваме заедно. Само Фратрия!", написаха от втородивизионния клуб.

Фратрия взе доскорошен защитник на Черно море

Както е известно, преди два дни от Фратрия съобщиха, че бившият защитник на Черно море Росен Стефанов е подписал договор с отбора за следващите 2 години. В началото на месеца от клуба се похвалиха и с привличането на 19-годишния футболист и национал на Украйна U19 Демиан Йесин, а след него бяха привлечени още Денислав Ангелов и Станислав Дюлгеров.

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