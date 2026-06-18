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Фратрия задържа нападател

  • 18 юни 2026 | 18:52
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Фратрия задържа нападател

Фратрия обяви, че Илиян Капитанов остава в тима за още една година. Нападателят е постигнал споразумение с тима от Бенковски и ще продължи да защитава фланелката на отбора. Капитанов има 3 гола в 21 мача през изминалия сезон във Втора лига. Това ще бъде негов трети сезон във Фратрия.

Нападател се завърна във Фратрия
Нападател се завърна във Фратрия

Ето какво пишат от клуба:

С огромно удоволствие обявяваме, че Илиан Капитанов остава част от ФК Фратрия и през следващия сезон!

След силните си изяви, професионализма и отдадеността към отбора, Илиан продължава своя път с нашите цветове за още една година.

Той е не просто футболист, а пример за характер, дисциплина и отношение към емблемата, която носи на гърдите си.

Вярваме, че най-добрите моменти тепърва предстоят и заедно ще продължим да се борим за нови успехи.

Напред, Илиан! Напред, Фратрия!

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