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Нападател се завърна във Фратрия

  • 17 юни 2026 | 17:41
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Нападател се завърна във Фратрия

Нападателят Денислав Ангелов официално се завърна във Фратрия, обявиха от клуба!

25-годишният футболист за последно игра в Янтра, с който стигна до бараж за елита на България, който „ковачите“ загубиха от Септември София.

За Ангелов това ще бъде втори престой във Фратрия, чийто екип той носи между юли 2024 и февруари 2025 г., като тогава той вкара 9 гола и даде 1 асистенция в 21 мача.

“Братлетата”, както е прякорът на Фратрия, представиха Ангелов с интересно видео, към което написаха:

„ДОБРЕ ДОШЪЛ У ДОМА, ДЕНИСЛАВ АНГЕЛОВ!

Има завръщания, които носят специална емоция.

Днес Денислав отново е част от семейството на Фратрия. За нас това не е просто подпис под договор – това е завръщане у дома.

Щастливи сме, че отново ще носиш червено-белия екип и вярваме, че заедно ни очакват още много хубави моменти.

Добре дошъл у дома, Денислав!“.

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