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Фратрия привлече бивш халф на Твенте и Арда

  • 22 юни 2026 | 14:50
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Фратрия привлече бивш халф на Твенте и Арда

Фратрия обяви поредно ново попълнение. Към тима от Бенковски се присъединява Станислав Дюлгеров. Халфът е преминал през школата на Твенте, като е защитавал цветовете още на Аполон (Лариса), Арда и Янтра.

Фратрия задържа нападател
Фратрия задържа нападател

Ето какво пишат от Фратрия:

Нов сезон. Нова енергия. Нови амбиции.

С огромно удоволствие приветстваме Станислав Дюлгеров във Фратрия!

На едва 22 години Станислав вече е натрупал сериозен опит както на клубно, така и на международно ниво. Преминал през школите на Арсенал, Щадтлон и Твенте, играл за националните гарнитури на България U19 и U21, а в кариерата си е защитавал цветовете на Твенте, Аполон Лариса, Арда Кърджали и Янтра Габрово.

Днес той започва нова глава от своя футболен път – заедно с Фратрия.

Уверени сме, че неговият талант, характер и желание за развитие ще помогнат на отбора да бъде още по-силен през новия сезон.

Добре дошъл във Фратрия, Станислав! Нека заедно създаваме нови спомени, нови победи и нови поводи за гордост!

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