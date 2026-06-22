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  3. Фратрия взе доскорошен защитник на Черно море

Фратрия взе доскорошен защитник на Черно море

  • 22 юни 2026 | 18:40
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Фратрия взе доскорошен защитник на Черно море

Фратрия обяви привличането на защитника Росен Стефанов. До този момент 23-годишният бранител е играл единствено за Черно море, чийто юноша е. С екипа на "моряците" той има общо 52 мача, но след края на миналия сезон си тръгна от "Тича", тъй като договорът му не бе подновен.

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Ето какво написаха от клуба:

"Още една важна стъпка към бъдещето на Фратрия! С радост обявяваме, че Росен Стефанов подписа договор с клуба за следващите 2 години. Това е повече от трансфер. Това е доверие, обща цел и желание да вървим напред заедно.

Росен избра Фратрия, а ние избрахме играч с характер, амбиция и глад за успехи. Убедени сме, че най-добрите моменти тепърва предстоят. Започваме новия сезон с нови сили, нова енергия и още по-големи цели. А Росен ще бъде важна част от този път. Добре дошъл във Фратрия, Росен! Сърце. Душа. Само Фратрия".

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