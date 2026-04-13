След Мондиал 2002 Роналдиньо започнал да вдига щури купони, и до днес не споменава името на Луис Фернандес

  • 13 апр 2026 | 12:32
Документалният филм "Роналдиньо: единственият и неповторим" на глобалната стрийминг платформа Netflix хвърля поглед към кариерата на бразилския магьосник. В три серии носителят на "Златната топка" за 2005 г. разказва своята история - на и извън терена. Един от сегментите във филма е началният период на футболното светило в Европа - двата му сезона в Пари Сен Жермен.

Бившият бос на парижкия клуб Лоран Перпер си спомня: "Когато дойде в Европа, Роналдиньо все още действаше по детски, откриваше света, беше много трогателно. Но си спомням веднъж, когато ни каза: "Имам ли достатъчно пари да си купя хладилник?". Бразилецът от своя страна признава, че пази отлични спомени от Перпер: "Той беше като бащина фигура за мен. Имам да кажа много прекрасни неща за него". И добавя през смях: "За другия нямам какво да кажа".

Другият е бившият френски национал Луис Фернандес, който беше треньор на Диньо на "Парк де Пренс". Специалистът свидетелства как е станало невъзможно да контролира суперзвездата след триумфа на Бразилия на световното първенство през 2002 г. "Ставаше все по-зле и по-зле. Хора, свързани с нощния живот в Париж, ми казваха, че излиза да купонясва вечер преди мачовете. И че се прибира в шест или седем сутринта, лягал си е призори", разказва бившият наставник на ПСЖ. През 2003 г. Барселона купи бразилския ас срещу 30 млн. евро.

"Възраждането на Барса започна с него! Спечелихме Шампионската лига през 2006 г., изгря Лионел Меси - Роналдиньо имаше ключова роля", казва във филма президентът на каталунците Жоан Лапорта. Естествено, думата е дадена и на аржентинския вълшебник: "Той беше лидерът в съблекалнята. Начинът, по който се отнасяше с мен от първия ден, улесни нещата. Позволи ми да се отпусна и да се насладя на тези моменти. Винаги ще му бъда благодарен, Роналдиньо заема специално място в сърцето ми".

Снимки: Imago

