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Контролите на Левски (Карлово)

  • 25 юни 2026 | 07:16
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Контролите на Левски (Карлово)

Шест приятелски срещи ще изиграе Левски (Карлово) в хода на подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Вече са ясни съперниците. Тренировъчният процес стартира на 1 юли. В 18:00 часа, треньорът Господин Мирчев ще изведе футболистите си за първо занимание.

Програмата за контролите:

8 юли: Берое (Стара Загора) – Левски (Карлово) 

15 юли: Локомотив II (Пловдив) – Левски (Карлово) 

18 юли: Ботев II (Пловдив) – Левски (Карлово) 

22 юли: Атлетик (Куклен)Левски (Карлово) 

25 юли: Марица (Милево)Левски (Карлово) 

1 август: Марица (Пловдив)Левски (Карлово) 

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