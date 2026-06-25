Контролите на Левски (Карлово)

Шест приятелски срещи ще изиграе Левски (Карлово) в хода на подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Вече са ясни съперниците. Тренировъчният процес стартира на 1 юли. В 18:00 часа, треньорът Господин Мирчев ще изведе футболистите си за първо занимание.
Програмата за контролите:
8 юли: Берое (Стара Загора) – Левски (Карлово)
15 юли: Локомотив II (Пловдив) – Левски (Карлово)
18 юли: Ботев II (Пловдив) – Левски (Карлово)
22 юли: Атлетик (Куклен) – Левски (Карлово)
25 юли: Марица (Милево) – Левски (Карлово)
1 август: Марица (Пловдив) – Левски (Карлово)