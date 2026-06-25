Контролите на Левски (Карлово)

Шест приятелски срещи ще изиграе Левски (Карлово) в хода на подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Вече са ясни съперниците. Тренировъчният процес стартира на 1 юли. В 18:00 часа, треньорът Господин Мирчев ще изведе футболистите си за първо занимание.

Програмата за контролите:

8 юли: Берое (Стара Загора) – Левски (Карлово)

15 юли: Локомотив II (Пловдив) – Левски (Карлово)

18 юли: Ботев II (Пловдив) – Левски (Карлово)

22 юли: Атлетик (Куклен) – Левски (Карлово)

25 юли: Марица (Милево) – Левски (Карлово)

1 август: Марица (Пловдив) – Левски (Карлово)

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