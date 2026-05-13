Хикс в Димитровград

2:2 приключиха в Димитровград, едноименния тим и Левски (Карлово). Срещата е от 35-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Още в началото на двубоя, стражът на домакините Алекс Койнов предотврати гол във вратата си. Беше изминал първия четвърт час, когато Мирослав Енчев разтресе мрежата на карловския тим с удар от далеч. По-късно, Момчил Кирков пропусна да удвои. Десетина минути след почивката, Енчев се разписа за втори път. Милен Танев върна интригата с гол от фаул в 66-ата минута. След 180 секунди Александър Георгиев пропусна да изравни с глава. Хиксът стана факт, десетина минути по-късно, когато се стигна до автогол. В последните секунди, Койнов предотврати загуба на Димитровград, след пряк свободен удар на Танев.

Снимка: levskikarlovo.com