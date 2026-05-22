Левски (Карлово) надви дубъла на Локо в Пловдив

Левски (Карлово) се наложи с 3:2 в Пловдив над втория отбор на местния Локомотив. Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана двуостър двубой. Гостите можеха да бият с повече. Още в 5-ата минута обаче Даниел Маджаров разтресе мрежата им – 1:0. В 38-ата минута Свилен Щерев изравни. После левскарите взеха инициативата, но пропуснаха да обърнат резултата в своя полза. Домакините започнаха по-активно втората част. Критичните моменти обаче бяха пред вратата им. Щерев оползотвори още едно от положенията си за 1:2 в 75-ата минута. Последва натиск на пловдивчани. Усилията им се възнаградиха в 89-ата минута, когато Маджаров изравни. След 180 секунди обаче Даниел Коков реализира победното попадение за карловския тим.