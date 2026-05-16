Нефтохимик премина победоносно и през Карлово

  • 16 май 2026 | 22:24
Нефтохимик (Бургас) продължи силната си серия с 2:1 в Карлово над местния Левски. Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Оправдаха се очакванията за интригуващ двубой. Освен трите гола, имаше четири греди и червен картон. Христо Георгиев даде преднина на гостите още след началните 150 секунди. Четвърт час по-късно Пламен Крислов изравни с глава. Григор Солаков осигури успеха за бургазлии с попадение в 60-ата минута, когато шутира от далеч. Карловският тим търсеше гола, но пропиля положенията си. Васил Църцев, Крислов и Свилен Щерев уцелиха по веднъж гредите. Мирослав Радев направи същото когато стреля към вратата на левскарите. Футболистът им Видол Сейменски получи втори жълт и червен картон в 91-ата минута, за нарушение срещу вратаря на Нефтохимик.

