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  3. Рафиня получи добри новини

Рафиня получи добри новини

  • 23 юни 2026 | 07:12
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Бразилското крило Рафиня получи обнадеждаващи новини относно контузията си по време на Световното първенство. Според журналиста от R7 Хорхе Никола, ако възстановяването на футболиста протече по план, той ще пропусне само два мача – последния двубой от груповата фаза срещу Шотландия и първия мач от елиминациите.

Очаква се при такъв сценарий Рафиня да се завърне на терена за осминафиналната фаза на турнира.

Футболистът на Барселона получи травма в дясното бедро през първото полувреме на мача срещу Хаити, спечелен с 3:0. След инцидента играчът и съпругата му Наталия Белоли се опасяваха, че той може да прекрати преждевременно участието си на шампионата. Жената на Рафиня дори не е догледала останалата част от срещата във Филаделфия.

Медицинските прегледи обаче са показали, че травмата не е сериозна. Рафиня преминава интензивен курс на възстановяване и провежда физиотерапевтични процедури до три пъти на ден, за да ускори завръщането си в игра.

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Снимки: Gettyimages

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