Рафиня получи добри новини

Бразилското крило Рафиня получи обнадеждаващи новини относно контузията си по време на Световното първенство. Според журналиста от R7 Хорхе Никола, ако възстановяването на футболиста протече по план, той ще пропусне само два мача – последния двубой от груповата фаза срещу Шотландия и първия мач от елиминациите.



Очаква се при такъв сценарий Рафиня да се завърне на терена за осминафиналната фаза на турнира.

Problema familiar de Raphinha envolve troca de pai para sogro como empresário



O pai de Raphinha, seu Rafael, ficou absolutamente decepcionado quando deixou de representar o jogador. O atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira passou, mais recentemente, a contar com a ajuda… pic.twitter.com/YBO0Vy6AIA — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 23, 2026

Футболистът на Барселона получи травма в дясното бедро през първото полувреме на мача срещу Хаити, спечелен с 3:0. След инцидента играчът и съпругата му Наталия Белоли се опасяваха, че той може да прекрати преждевременно участието си на шампионата. Жената на Рафиня дори не е догледала останалата част от срещата във Филаделфия.

Медицинските прегледи обаче са показали, че травмата не е сериозна. Рафиня преминава интензивен курс на възстановяване и провежда физиотерапевтични процедури до три пъти на ден, за да ускори завръщането си в игра.

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Снимки: Gettyimages