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Рафиня опроверга спекулациите и заяви: Обичам страната си и ще направя всичко по силите си

  • 23 юни 2026 | 20:10
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Крилото на Бразилия Рафиня заяви, че ще направи всичко възможно да се възстанови от контузията, която най-вероятно ще го извади за следващите поне два мача на "селесао" на Световното първенство. Звездата на кталунците освен това опроверга спекулациите, че може да използва травмата си и да напусне лагера на отбора, за да се справи със семейни проблеми от финансово естество. По-рано от неговото семейство за изпратили изявление до "Мундо Депортиво", в което категорично отричат наличието на подобни проблеми и уверяват, че играчът е фокусиран единствено върху това да се възстанови и да помогне възможно най-скоро на националния отбор. Точно в този контекст е изявлението, което публикува и самият Рафиня в своя профил в "Инстаграм", съпровождайки го със своя снимка с екипа на Бразилия.

"Избрах тази снимка първо, защото ми напомня откъде започна всичко. Момчето, което мечтаеше да носи фланелката на бразилския национален отбор, все още е тук. Със същите мечти, същата благодарност и същото желание да представлява страната ни. Обичам футбола, обичам това, което правя, и обичам да нося фланелката на бразилския национален отбор.

Тези, които ме познават, знаят колко съм взискателен към себе си и колко се стремя всеки ден да се усъвършенствам. И това никога няма да се промени.

Ще направя всичко по силите си, за да се възстановя и да се върна възможно най-скоро.

Искам да бъда редом със съотборниците си, да се боря за постигането на целите ни и да продължа да давам всичко от себе си за тази фланелка, носейки радост на бразилските фенове.

Оставам силен", написа Рафиня в социалните мрежи.

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Снимки: Gettyimages

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