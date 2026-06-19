Агире: Важен е крайният резултат

Селекционерът на Мексико Хавиер Агире остана доволен от победата с 1:0 над Южна Корея в група "В" на Световното първенство. Този успех гарантира на тима му продължаване към 1/16-финалите на турнира. Специалистът призна, че успехът не дойде лесно, но за него важен е карйният резултат.

„Винаги е трудно да си на 100% удовлетворен от резултата. За щастие, отборът не се пречупи, въпреки че не успяваше да задържа владението на топката за по-продължителни периоди. В миналото Мексико понякога се е сривал поради собствената си неспособност да преодолее напрежението и тревожността. Срещу Южна Корея обаче показахме много по-голямо търпение и издържахме проявявайки упоритост. Тактически съперникът ни затрудни изключително много. Учихме се от грешките си и запазихме стабилност в защита. Помнейки двата гола, които допуснахме срещу този отбор (б.р. - при равенството 2:2 в приятелския мач миналия септември), целта ни беше да подходим към срещата с търпение. За Южна Корея беше трудно да намери пространства, защото ние упорито държахме позициите си, дори когато не притежавахме топката“, заяви Агире.

„Пътят никога не е бил лесен или гладък. Осигуряването на първото място в групата вече е в миналото. Това, което има значение, е крайният резултат. Днес защитата ни беше стабилна, но имаше лек недостиг на смелост при подаванията в процеса на изнасяне на топката. Налице е тенденция да губим притежанието твърде лесно веднага след като сме си върнали топката“, допълни специалистът.

Накрая той коментира и последния мач в групата срещу Чехия.

„Чехия притежава отлична игра във въздуха и е отбор, който изисква огромно физическо раздаване. Със сигурност няма да бъде лесен мач. Сега е време скаутският щаб да поработи здраво. Тъй като все още има много детайли за подобряване, ще се подготвим старателно през оставащите три дни“, завърши мексиканецът.

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Снимки: Gettyimages