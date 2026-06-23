Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ботев (Пловдив) - Спартак (Плевен)
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барса официално се раздели с вратаря, който 14 години бе част от клуба

Барса официално се раздели с вратаря, който 14 години бе част от клуба

  • 23 юни 2026 | 19:24
  • 1012
  • 0
Барса официално се раздели с вратаря, който 14 години бе част от клуба

Барселона официално обяви, че клубът е постигнал споразумение с гръцкия Панатинайкос за трансфер на вратаря Иняки Пеня. Стражът, който в момента е на 27, се присъедини към академията на каталунците още през 2012 година от Виляреал, премина през всички възрасти на Ла Масия, а през януари 2023-та стана част от първия отбор. Той имаше два престоя под наем - в Галатасарай и Елче. Гръцкият клуб ще плати за него три милиона евро.

Пеня подписа договор за три години с Панатинайкос, като в споразумението има опция за удължаването му с още 12 месеца. Вратарят вече е преминал и задължителните медицински прегледи.

От "Камп Ноу" публично благодариха на Пеня за неговата отдаденост и професионализъм и му пожелаха успех в бъдеще.

Вратарят записа общо 45 мача във всички турнири за първия отбор на Барселона. Той има и 30 двубоя за различните младежки формации на Испания.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Службите за сигурност не разрешиха на Египет да остане в Сиатъл

Службите за сигурност не разрешиха на Египет да остане в Сиатъл

  • 23 юни 2026 | 17:30
  • 755
  • 0
Инфантино се похвали с рекордна посещаемост

Инфантино се похвали с рекордна посещаемост

  • 23 юни 2026 | 17:01
  • 461
  • 0
Клоп се прегърна с Меси и получи подарък от играч на Ливърпул

Клоп се прегърна с Меси и получи подарък от играч на Ливърпул

  • 23 юни 2026 | 16:55
  • 1413
  • 5
Защо тази крикет нация е толкова луда по Меси и Аржентина

Защо тази крикет нация е толкова луда по Меси и Аржентина

  • 23 юни 2026 | 16:55
  • 884
  • 3
Французите в дилема дали не е по-добре да паднат от Норвегия

Французите в дилема дали не е по-добре да паднат от Норвегия

  • 23 юни 2026 | 16:46
  • 13306
  • 6
Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

  • 23 юни 2026 | 16:24
  • 10574
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Левски 5:0 Етър, два гола на Рейналдо

Левски 5:0 Етър, два гола на Рейналдо

  • 23 юни 2026 | 19:13
  • 18227
  • 56
Съставите на Португалия и Узбекистан, Роналдо отново е титуляр

Съставите на Португалия и Узбекистан, Роналдо отново е титуляр

  • 23 юни 2026 | 18:52
  • 2700
  • 5
В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

  • 23 юни 2026 | 16:49
  • 24724
  • 20
Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Плевен) - гледайте на живо!

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Плевен) - гледайте на живо!

  • 23 юни 2026 | 19:05
  • 9725
  • 10
Григор Димитров с юбилейна победа на трева в Майорка

Григор Димитров с юбилейна победа на трева в Майорка

  • 23 юни 2026 | 15:05
  • 21096
  • 34
Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

  • 23 юни 2026 | 16:24
  • 10574
  • 7