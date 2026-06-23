Барса официално се раздели с вратаря, който 14 години бе част от клуба

Барселона официално обяви, че клубът е постигнал споразумение с гръцкия Панатинайкос за трансфер на вратаря Иняки Пеня. Стражът, който в момента е на 27, се присъедини към академията на каталунците още през 2012 година от Виляреал, премина през всички възрасти на Ла Масия, а през януари 2023-та стана част от първия отбор. Той имаше два престоя под наем - в Галатасарай и Елче. Гръцкият клуб ще плати за него три милиона евро.

Пеня подписа договор за три години с Панатинайкос, като в споразумението има опция за удължаването му с още 12 месеца. Вратарят вече е преминал и задължителните медицински прегледи.

От "Камп Ноу" публично благодариха на Пеня за неговата отдаденост и професионализъм и му пожелаха успех в бъдеще.

Вратарят записа общо 45 мача във всички турнири за първия отбор на Барселона. Той има и 30 двубоя за различните младежки формации на Испания.

Agreement for the transfer of Iñaki Peña



FC Barcelona and Panathinaikos FC have reached an agreement for the transfer of the goalkeeper to the Greek club pic.twitter.com/vVYOGFqgAn — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 23, 2026

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