Барса официално се раздели с вратаря, който 14 години бе част от клуба

Барселона официално обяви, че клубът е постигнал споразумение с гръцкия Панатинайкос за трансфер на вратаря Иняки Пеня. Стражът, който в момента е на 27, се присъедини към академията на каталунците още през 2012 година от Виляреал, премина през всички възрасти на Ла Масия, а през януари 2023-та стана част от първия отбор. Той имаше два престоя под наем - в Галатасарай и Елче. Гръцкият клуб ще плати за него три милиона евро.
Пеня подписа договор за три години с Панатинайкос, като в споразумението има опция за удължаването му с още 12 месеца. Вратарят вече е преминал и задължителните медицински прегледи.
От "Камп Ноу" публично благодариха на Пеня за неговата отдаденост и професионализъм и му пожелаха успех в бъдеще.
Вратарят записа общо 45 мача във всички турнири за първия отбор на Барселона. Той има и 30 двубоя за различните младежки формации на Испания.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google