Барселона откупи нападател от Световното първенство

Шампионът на Испания Барселона вече държи правата върху национала на Египет Хамза Абделкарим, след като активира клаузата за откупуването му. От зимата насам 18-годишният нападател играеше за дубъла на “блаугранас” като преотстъпен от египетския Ал Ахли.

Каталунците прецениха, че си заслужава да го задържат, заради което се възползваха от клаузата, плащайки 1,5 млн. евро, а отделно има включени и бонуси.

🔴🔵18-year-old Egyptian striker Hamza Abdelkarim is impressing at Barça's youth setup.



On loan from Al Ahly, the 1.85m forward dominates with power, aerial game, and finishing Haaland-like. 🇪🇬🔥 Future star? pic.twitter.com/mUq1Zlqmv3 — I.Ben 💧🇪🇸 (@I_Ben_1) May 18, 2026

По този начин египетският нападател ще се присъедини за постоянно към Барса с договор до 30 юни 2029 г. Засега идеята е той да продължи да играе за втория тим, но вероятно ще бъде част от подготовката на мъжкия състав.

В момента Хамза Абделкарим е част от мъжкия национален отбор на Египет, с който участва на Световното първенство. Едва на 18 години, той вече записа минути и в двата мача на своя тим – срещу Белгия и Нова Зеландия.

Хамза Абделкарим се присъедини към Барселона по време на зимния трансферен прозорец този сезон. След разрешаването на административни проблеми, които забавиха дебюта му, той изигра финалната част от сезона с юношеския отбор до 19 години (Juvenil A), където веднага показа страхотно представяне, отбелязвайки 6 гола в 11 мача.

Още в дебюта си на 8 март той вкара гол при гостуването на Уеска (2:2). След това изигра общо девет мача в лигата, в които отбеляза шест гола, включително хеттрик при разгрома над Монтекарло (9:0) в деня, в който отборът спечели титлата в Дивисион де Онор. Абделкарим взе участие и в два мача за Купата на Краля, където Барса достигна до финала.

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