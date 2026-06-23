Юноша на Ботев (Пловдив) подписа първи професионален договор

Ботев (Пловдив) обяви, че юношата Радослав Караманов е подписал първи професионален договор с клуба. Крилото е роден през 2008 година и е юношески национал на България.

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Ето какво пишат от Ботев:

Ботев Пловдив подписа професионален договор с юношата Радослав Караманов. Офанзивният футболист парафира контракт с родния си клуб.

Радослав Караманов е роден на 13 март 2008 година в Пловдив. Играе на позициите ляво и дясно крило и е юношески национал на България.

Фланговият футболист е продукт на „жълто-черната“ школа. През сезон 2024/25 беше част от състава на ЦСКА 1948.

Ето какво заяви Караманов пред клубната медия на Ботев Пловдив:

Горд съм, че подписвам договор с клуба, в който израснах. Благодаря за доверието! Ще продължа да работя упорито и да давам всичко от себе си за отбора и нашите фенове. Само Ботев!

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