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Берое стартира подготовка с 25 футболисти

  • 23 юни 2026 | 13:28
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Берое стартира подготовка с 25 футболисти

Новият старши треньор на Берое Владимир Манчев изведе група от 25 футболисти за първото занимание на тима преди началото на новия сезон във Втора лига.

Ясни са първите две нови попълнения на Берое
Ясни са първите две нови попълнения на Берое

Сред играчите бяха четирима чужденци, които бяха част от тима през миналия сезон - Тижан Сона, Исмаел Ферер, Уесли да Роча и Жоао Милейрао, а вратарят Артур Мота ще се присъедини към тренировките през следващите дни. Останалите футболисти са юноши на тима и нови попълнения, които все още не са обявени официално. Сред новите сигурни попълнения са Симеон Вешев и Борислав Вакадинов, които взеха участие в заниманието.

Програмата за подготовка на Берое предвижда пет контролни срещи, като съперниците в четири от тях вече са известни.

Дебютът на Владимир Манчев начело на старозагорци ще бъде срещу отбора на Димитровград в спаринг, който е насрочен за 4 юли. Останалите потвърдени проверки са срещу Левски (Карлово) на 8 юли, 12 юли срещу Ботев (Пловдив) и на 15 юли срещу Марица (Милево). Клубът търси съперник и за приятелски мач на 18 юли, съобщи наставникът.

Берое ще проведе своята подготовка изцяло в домашни условия в Стара Загора.

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