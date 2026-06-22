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Ботев (Пд) привлече национал на Уганда

  • 22 юни 2026 | 17:27
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Ботев (Пд) привлече национал на Уганда

Тимоти Ауани е четвъртото попълнение в лятната селекция на Ботев (Пловдив). Централният защитник подписа дългосрочен договор с "канарчетата".

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183-сантиметровият бранител проведе първата си тренировка с "жълто-черните" днес. До момента Ауани има 40 мача за националния отбор на Уганда. От лятото на 2019 година Тимоти е част от израелския Ашдод, където се превръща в легенда на клуба и изиграва 190 двубоя.

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В "жълто-черния" клуб Тимоти ще носи фланелката с номер 20.

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