Бивш отбор на Мартин Петров представи Педро Нареси

Швейцарският Сервет официално представи доскорошния футболист и един от капитаните на Лудогорец - Педро Нареси. Бразилецът напусна "Хювефарма Арена" след края на миналия сезон, след като договорът му изтече и не беше подновен.
Нареси пристигна в Разград през лятото на 2022 г. и записа общо 172 мача със зеления екип. В България халфът спечели три шампионски титли, две Купи и три Суперкупи. Халфът беше свързван и с Левски, и с ЦСКА, но в крайна сметка ще продължи кариерата си в бившия отбор на Мартин Петров.
Нареси и Алмейда приключиха с Лудогорец
Ето какво написаха от клуба:
"Швейцарският клуб Сервет официално обяви привличането на бразилския полузащитник Педро Нареси. Нареси, който е юноша на бразилския футбол, прекара последните няколко сезона в българския шампион Лудогорец. С тима от Разград той натрупа опит в европейските клубни турнири, като се изправи именно срещу Сервет в двата мача между отборите през сезон 2023/2024.
Бразилецът е дефанзивен халф, който може да играе и в по-офанзивна роля в центъра на терена. Той се отличава с добра техника, визия за играта и способността си да внася баланс в халфовата линия. По време на кариерата си Нареси е натрупал солиден опит на високо ниво, който сега ще бъде в услуга на новия му отбор.
Трансферът му ще бъде финализиран след получаването на разрешение за пребиваване в Швейцария. 28-годишният бразилски полузащитник подписа договор с клуба до юни 2028 г. и ще носи фланелка с номер 6. От Сервет приветстваха Педро с добре дошъл и му пожелаха успешен сезон с новия екип".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google