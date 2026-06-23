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Ботев (Пд) определи кой ще води дубъла

  • 23 юни 2026 | 11:54
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Ботев (Пд) определи кой ще води дубъла

Ръководството на Ботев (Пловдив) предприе важна стъпка в развитието на клуба. От следващия сезон "жълто-черните" отново ще имат дублиращ отбор. Този дублиращ отбор от сезон 2026/2027 г. ще се състезава в Югоизточна Трета лига – новина, която е ясна в пространството от повече от месец, но днес беше официално представена на страницата на клуба от Пловдив. Старши треньор на тима ще бъде Милен Кунчев, а негов помощник – Александър Грънчарски. 

"Наличието на дублиращ отбор е от съществено значение за развитието на младите таланти от детско-юношеската школа. Именно в двубои срещу мъжки отбори младите "канарчета" могат да натрупат необходимия опит за по-лесната си адаптация към представителния тим на клуба", очертаха "канарчетата" на страницата си във "Фейсбук".

През сезон 2024/2025 г. Ботев загуби своите дублиращи отбори във Втора лига и Трета лига, заради изпадане по спортен път и лоши резултати. Според ръководството на клуба, това е оставило сериозна празнота в структурата на клуба и забавило с една година развитието на част от талантите в школата.

Мачовете на на втория отбор "канарчетата" ще се играят на централния терен на Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика" в Коматево. Ръководството на клуба също така е взело решение двубоите да бъдат със свободен вход, за да могат "жълто-черните" привърженици да следят отблизо развитието на талантите от школата.

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