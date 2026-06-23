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Очаквайте: Ботев (Пловдив) - Спартак (Плевен)
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  3. 11-те на Ботев (Пловдив) за контролата със Спартак (Плевен) - очаквайте на живо!

11-те на Ботев (Пловдив) за контролата със Спартак (Плевен) - очаквайте на живо!

  • 23 юни 2026 | 17:59
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Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Пловдив) и Спартак (Плевен), които се изправят един срещу друг в приятелска среща на терена в “Коматево”. Двубоят стартира в 19:00 часа и ще се предава на живо по Sportal.bg.

БОТЕВ (ПД) - СПАРТАК (ПЛЕВЕН)

Стартови състави:

Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 7. Никола Илиев, 10. Асен Чандъров, 15. Богдан Костов, 17. Джон (проби), 19. Анаячо (проби), 42. Ивайло Видев, 66. Карлос Меоти, 82. Владимир Мендеш, 87. Симеон Петров, 90. Самуел Калу.

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