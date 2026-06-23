ЦСКА II разкри плановете си за лятната подготовка

ЦСКА II ще изиграе 6 контролни мача по време на лятната си подготовка. Тимът воден от Валентин Илиев вече стартира занимания на клубната база в Панчарево, където ще се готви до 30 юни.

Първата проверка ще се състои на 27 юни от 11:00 ч. срещу Спортист (Своге), а на 1 юли от 11:00 ч. съперник ще е Монтана. На 4 юли „армейците“ ще се изправят срещу Пирин (Благоевград), на 8 юли – срещу Марек, на 11 юли – срещу Рилски спортист, а на 17 юли ще завършат серията от подготвителни мачове срещу Струмска слава.

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ЦСКА II се готви със следната група футболисти:

Вратари: Георги Гергинов, Алек Коцев, Мартин Каишев (нов).

Защитници: Мартин Стойчев, Илиян Димитров, Божидар Петров, Симеон Чатов, Александър Бучков, Лъчезар Иванов, Димитър Николов, Светозар Евтов.

Полузащитници: Алесандро Николов, Абдула Кичуков, Теодор Апостолов, Радостин Георгиев, Юлиан Илиев, Иван Тасев, Юлиан Гилов, Радослав Живков.

Нападатели: Калоян Пулев, Емил Найденов, Мартин Сораков, Александър Георгиев, Константин Йорданов, Любомир Костов (нов).

В състава на проби са защитникът Франческо Калиа, полузащитникът Мирослав Александров и нападателят Йоан Андреев.

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