Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА II
  3. ЦСКА II разкри плановете си за лятната подготовка

ЦСКА II разкри плановете си за лятната подготовка

  • 23 юни 2026 | 13:46
  • 585
  • 0
ЦСКА II разкри плановете си за лятната подготовка

ЦСКА II ще изиграе 6 контролни мача по време на лятната си подготовка. Тимът воден от Валентин Илиев вече стартира занимания на клубната база в Панчарево, където ще се готви до 30 юни.

Първата проверка ще се състои на 27 юни от 11:00 ч. срещу Спортист (Своге), а на 1 юли от 11:00 ч. съперник ще е Монтана. На 4 юли „армейците“ ще се изправят срещу Пирин (Благоевград), на 8 юли – срещу Марек, на 11 юли – срещу Рилски спортист, а на 17 юли ще завършат серията от подготвителни мачове срещу Струмска слава.

БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно
БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

ЦСКА II се готви със следната група футболисти:

Вратари: Георги Гергинов, Алек Коцев, Мартин Каишев (нов).

Защитници: Мартин Стойчев, Илиян Димитров, Божидар Петров, Симеон Чатов, Александър Бучков, Лъчезар Иванов, Димитър Николов, Светозар Евтов.

Полузащитници: Алесандро Николов, Абдула Кичуков, Теодор Апостолов, Радостин Георгиев, Юлиан Илиев, Иван Тасев, Юлиан Гилов, Радослав Живков.

Нападатели: Калоян Пулев, Емил Найденов, Мартин Сораков, Александър Георгиев, Константин Йорданов, Любомир Костов (нов).

В състава на проби са защитникът Франческо Калиа, полузащитникът Мирослав Александров и нападателят Йоан Андреев.

Сериозни промени във Втора лига, ще има много баражи за влизане/оставане
Сериозни промени във Втора лига, ще има много баражи за влизане/оставане

Сезонът във Втора професионална лига ще стартира в периода 25-26 юли.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Официално: Владо Манчев е новият треньор на Берое

Официално: Владо Манчев е новият треньор на Берое

  • 23 юни 2026 | 11:25
  • 4599
  • 4
Юношите на Лудогорец отново ще участват в най-силният турнир на Балканите

Юношите на Лудогорец отново ще участват в най-силният турнир на Балканите

  • 23 юни 2026 | 11:13
  • 674
  • 0
Играч на Аарау тренира с Черно море

Играч на Аарау тренира с Черно море

  • 23 юни 2026 | 10:46
  • 1236
  • 3
Делова се отдалечава от Динамо (Киев)

Делова се отдалечава от Динамо (Киев)

  • 23 юни 2026 | 10:40
  • 2702
  • 1
Бивш вратар на Берое и ЦСКА 1948 подсили Локо (ГО)

Бивш вратар на Берое и ЦСКА 1948 подсили Локо (ГО)

  • 23 юни 2026 | 10:31
  • 1273
  • 0
Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

  • 23 юни 2026 | 10:22
  • 5154
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров с успешен старт в Майорка

Григор Димитров с успешен старт в Майорка

  • 23 юни 2026 | 15:05
  • 7020
  • 8
Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

  • 23 юни 2026 | 10:20
  • 9627
  • 20
Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

  • 23 юни 2026 | 09:31
  • 6942
  • 26
Англия срещу Гана: „Трите лъва“ търсят ранен билет за елиминациите срещу непредвидимите „черни звезди“

Англия срещу Гана: „Трите лъва“ търсят ранен билет за елиминациите срещу непредвидимите „черни звезди“

  • 23 юни 2026 | 13:59
  • 940
  • 2
Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

  • 23 юни 2026 | 05:00
  • 42911
  • 23
Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

  • 23 юни 2026 | 10:22
  • 5154
  • 4