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Серхио Родригес се оттегли от поста спортен директор на Реал Мадрид

  • 20 юни 2026 | 10:17
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Серхио Родригес се оттегли от поста спортен директор на Реал Мадрид

Серхио Родригес обяви решението си да прекрати престоя си като спортен директор на баскетболния Реал Мадрид. Родригес е информирал клуба за своето решение, което по-късно беше потвърдено и с официално изявление.

"След дълбок размисъл, този следобед информирах президента за решението си да прекратя работата си начело на спортното ръководство на нашата баскетболна секция", написа Родригес в социалната мрежа X. "Искрено му благодарих за възможността и доверието, което ми беше гласувано през този сезон. Наслаждавах се страстно на всеки момент, с визията да изградя по-силна, по-устойчива и по-професионална секция в един все по-предизвикателен контекст.

Тръгвам си с гордост от извършената работа, научените ценни уроци и удовлетворението, че открих професия, която е моя страст. Пожелавам на Реал Мадрид всички успехи в бъдеще и искрено се надявам пътищата ни да се пресекат отново.

Благодаря на всички, на всеки един служител, който е част от този клуб. Благодаря на всички наши прекрасни фенове, които винаги са били до нас. Hala Madrid!", написа клубната легенда на "лос бланкос".

Напускането на 40-годишния Родригес, трикратен шампион в Евролигата като играч, идва на фона на несигурност относно възможна промяна в ръководството на баскетболната секция на Реал Мадрид.

Според Донатас Урбонас от BasketNews, ключови фигури в баскетболния отдел на Реал Мадрид са готови да се оттеглят, ако Хуан Карлос Санчес се завърне на ръководна позиция.

Групата включва няколко важни фигури в организацията, сред които заместник-генералният мениджър Мартинас Поциус и директорът по баскетболните операции Пако Роблес. И двамата изиграха ключова роля в оформянето на новата структура и дългосрочната визия на клуба.

Несигурността засяга и легендите на клуба Фелипе Рейес и Руди Фернандес, чието бъдеще в организацията може да зависи от изхода на продължаващите дискусии.

Реал Мадрид завърши сезона без нито един трофей за първи път от 15 години – резултат, който принуди клуба да реагира.

Отборът достигна до три финала през сезона, включително за Суперкупата на Испания, Купата на Краля и Евролигата, но загуби и трите.

Най-близо до успеха тимът беше във Final Four на Евролигата, където Реал Мадрид притисна Олимпиакос до краен предел и беше на косъм от спечелването на титлата.

Въпреки това, контузии на ключови играчи като Валтер Таварес, Алекс Лен и Усман Гаруба повлияха на шансовете на отбора в решаващи моменти.

Старши треньорът Серджо Скариоло също беше подложен на критики след сезона, но се очаква той да остане на поста си. Според MARCA, Флорентино Перес продължава да го подкрепя, а с оставащите две години от договора му, раздялата би била и финансово трудна за клуба.

Скариоло беше назначен по препоръка на Санчес, въпреки че преди това Чус Матео постигна силни резултати, включително шест трофея за три сезона и титла от Евролигата.

Макар позицията на Скариоло да изглежда стабилна за момента, промени в треньорския му щаб все още са възможни, докато Реал Мадрид обмисля корекции след разочароващия сезон.

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Снимки: Imago

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