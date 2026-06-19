MotoGP и производителите най-накрая подписаха новото споразумение Конкорд

Организаторите на MotoGP и петте производителя, участващи в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта – Априлия, Дукати, КТМ, Хонда и Ямаха – обявиха днес, че най-накрая са подписали новото споразумение Конкорд.

До този развой се стигна след дълги преговори между двете страни, като основните претенции на марките бяха за получаване на повече пари от телевизионните права и спонсорските договори на шампионата. Очаквано, първоначално шефовете на MotoGP първоначално, но явно в хода на преговорите това се е променило.

MotoGP Group and the five Manufacturers - Aprilia, Ducati, Honda, KTM and Yamaha – sign 2027-2031 agreement 🤝📰#MotoGP https://t.co/szDmRQpdJL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 19, 2026

Така за първи път в историята всички производители подписват едно споразумение за участие в MotoGP, а то ще бъде в сила за период от пет години между 2027 и 2031. Успоредно с това ръководството на MotoGP и отборите също са подписали споразумение, което ще определя регулаторната, спортната и комерсиалната основа за следващата фаза от еволюцията на спорта.

„Днешният ден е определящ момент за MotoGP. Ангажиментът на всички пет производителя не само подсилва на шампионата днес, но и подчертава споделената амбиция, която ще движи неговото бъдеще. Заедно с дългогодишното ни партньорство с ФИМ, което е до 2060 година, това споразумение ни дава мощна платформа за продължаване на нашия растеж, надграждайки десетилетия напредък, като същевременно навлезем в нова фаза на спорта.



„Бих искал да благодаря на производителите за тяхната колаборация и дългосрочната им ангажираност. Въпреки че се гордеем с растежа, който MotoGP постига през последните десетилетия, нашият фокус е върху това, което предстои разширяване на глобалния ни обхват, развитие на спорта и свързване с нова аудитория по целия свят“, заяви главният изпълнителен директор на MotoGP Кармело Еспелета.

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След подписването на новото споразумение Конкорд, вече можем да очакваме да започнат и официалните обявявания на трансферите, за които се знае от месеци насам. Сред тях са преминаването на Фабио Куартараро от Ямаха в Хонда, трансферът на Хорхе Мартин от Априлия в Ямаха и доста други.

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Снимки: MotoGP

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