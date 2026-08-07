Отбори от Германия, Дания, Австрия и Кипър следят Митов

Българският национален вратар Димитър Митов е обект на засилен интерес от няколко европейски клуба, което може да ускори неговия трансфер от Абърдийн. Стражът навлезе в последната година от договора си и има множество кандидати за подписа му от континента.

Към Митов има интерес от отбори от Германия, Дания, Австрия и Кипър, като някои от тях вече са осъществили официален контакт с ръководството на "червените". Въпреки че договорът на героя от Купата на Шотландия изтича, клубът има опция да го удължи с още 12 месеца.

EXCLUSIVE! 🚨🔴 Dimitar Mitov sees Aberdeen transfer exit accelerate as bounty of Euro sides target wanted goalkeeper | @ScottBurns75new ✍️https://t.co/esg7LJA5pS pic.twitter.com/2dxjsxELF4 — Daily Record Sport (@Record_Sport) August 6, 2026

Както клубът, така и самият Митов са отворени за възможността за трансфер още през този прозорец, стига да бъде платена исканата от Абърдийн шестцифрена сума. Мениджърът Стивън Робинсън вече привлече Мариус Мюлер от Волфсбург и германецът се утвърди като титулярен вратар. Робинсън е привлякъл Мюлер именно заради интереса към Митов, като е искал да се подсигури, в случай че постъпи очаквана оферта за българския вратар.

Димитър Митов близо да трансфер - Абърдийн вече му взе заместник

Митов играе в шотландския футбол през последните три сезона и е готов за ново предизвикателство. Абърдийн го привлече от Сейнт Джонстън през 2024 г. срещу сумата от 200 000 паунда. Там той работеше с настоящия треньор на вратарите в Абърдийн - Крейг Хинчклиф.

Вратарят, който е юноша на Чарлтън, има амбицията да играе на възможно най-високо ниво, за да затвърди позицията си като номер едно в националния отбор на България.

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