"Непоносимият" Де Йонг? Имам чувството, че мнозина не разбират от футбол"

Халфът на Нидерландия Френки де Йонг попадна под кръстосан огън от критици в родината му. Сега футболистът на Барселона отвърна на удара, а Юрген Клоп също се изказа остро срещу един от експертите на „лалетата“.

Дебатът е твърде познат и в други страни. Дълго време Тони Кроос беше подиграван като „Querpass-Toni“ (Тони, който подава само настрани), въпреки че статистиките доказваха точно обратното. Сега тази дискусия се пренесе в съседна Нидерландия и е насочена към Френки де Йонг.

В основата на критиките е предполагаемата липса на поемане на риск от страна на централния полузащитник. 29-годишният футболист, известен с прямотата си, обаче вече не е склонен да търпи нападките. „Имам чувството, че много хора не разбират от футбол. Те го гледат, но, така да се каже, не го проумяват“, заяви той в интервю за телевизионния канал SBS6. „Това не е лошо, защото така всеки може да говори по темата, но това е истината.“

Думите му бяха адресирани, наред с други, и към Вим Кифт. 43-кратният бивш нидерландски национал и европейски шампион от 1988 г. наскоро заяви, че за Де Йонг най-важното е самият той да бъде с топката. Анализатори от телевизия NOS дори определиха играта на Де Йонг като „непоносима“.

„Постоянно слушам, че не подавам извеждащи пасове, но това не е вярно. Хората просто не гледат мача както трябва“, продължи играчът на Барселона. „Зависи от мача, но и от конкретния момент. Някой прави ли пробив или не? Как го прави? Можеш да пуснеш този извеждащ пас, но тогава топката винаги ще стигне до вратаря.“ Някои хора „изпитват трудности да разберат това. Може би трябва да седна и да поговоря с тях.“

Като цяло Де Йонг смята критиките от родината си за преувеличени. „Мисля, че в Нидерландия бихме могли да ценим играчите си малко повече. Разбира се, критики може да има. Но често се преувеличава толкова много, че веднага обявяват даден играч за слаб.“ Някои критикуват само „за да привлекат внимание към себе си“.

Внимание определено привлече и коментарът на Рафаел ван дер Ваарт. Бившият играч на Хамбургер ШФ взе на мушка капитана Вирджил ван Дайк след мача с Япония. „Трябва да бъда честен: бях доста шокиран от Ван Дайк“, каза Ван дер Ваарт. Защитникът не се намеси убедително при една възможност за японците, като се обърна в грешната посока. „Това му е много трудно. Малко като Боинг 747, който прави завой“, подигра се Ван дер Ваарт.

Това от своя страна провокира реакцията на бившия треньор на Ван Дайк от Ливърпул, Юрген Клоп. „Не съм съвсем сигурен дали си струва да споменавам Рафаел ван дер Ваарт. Но ако някога каже нещо положително за който и да е играч, с удоволствие ще го взема на сериозно отново“, заяви Клоп пред MagentaTV. „Оставаш с чувството, че той вижда нещо, после трябва да го формулира цветисто и да атакува остро. Но всъщност това няма никакво значение.“

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