Ван Дайк: За Аржентина всичко изглежда лесно

Една от звездите на Нидерландия Върджил ван Дайк предвижда силно първенство за отборите на Аржентина и Бразилия. Той говори след страхотната победа на лалетата с 5:1 над Швеция в събота.

Успехът изкачи Нидерландия на първото място в Група F с четири точки. Швеция остава с три точки, а по-късно същия ден Япония и Тунис трябваше да изиграят своя двубой от групата.

Ван Дайк пък коментира фаворитите така: „Начинът, по който Аржентина започна Световното първенство, показва, че наистина иска да защити титлата си. Бразилия също разполага с огромно качество. Няма лесни мачове, но Аржентина направи всичко да изглежда много лесно“.

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