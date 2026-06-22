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  3. Левски обяви промяна в началния час на проверката с Етър

Левски обяви промяна в началния час на проверката с Етър

  • 22 юни 2026 | 18:38
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Левски направи лека корекция в началния час на втората си контрола от лагера в Правец. Шампионите ще се изправят срещу Етър във вторник, 23 юни, в 18:30 вместо в първоначално обявения час 18:00. Причина за промяната е топлото време.

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Тимът на Хулио Веласкес започна проверките с убедително 4:0 над Академик (Свищов). До края на лятната подготовка в Правец "сините" ще играят още с Ботев Враца (27 юни) и Радник Сурдулица (30 юни).

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