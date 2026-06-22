Черно море с първа тренировка в Трявна

Отборът на Черно море започна основната част от лятната си подготовка в Трявна. "Моряците" вече проведоха първа тренировка на стадион "Ангел Кънчев", като в заниманието участваха 23 футболисти. Утре към групата ще се присъедини и младият Кристиан Михайлов, който пропусна заниманието заради лични ангажименти.

Лагерът ще продължи до 3 юли, а през това време варненци ще изиграят три контроли. Първата е на 24 юни срещу Янтра (Габрово), следва мач с Локомотив (Горна Оряховица) на 1 юли, а последната проверка е на 3 юли срещу Спартак (Плевен).

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В групата за подготовката попадат както опитни играчи като Живко Атанасов и Ертан Томбак, така и млади футболисти, които ще се борят за място в състава.

Групата на Черно море за лагера в Трявна: Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Венцислав Керчев, Димитър Кичуков, Димитър Заимов, Георги Венциславов, Емануил Няголов, Ертан Томбак, Жоао Бандаро, Асен Дончев, Александър Тодоров, Николай Костадинов, Николай Златев, Берк Бейхан, Мартин Банев, Давид Телеш, Кристиан Михайлов, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Софиан Балул, Хорхе Падиля, Селсо Сидней, Георги Лазаров.

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