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Черно море започна интензивна подготовка, очакват се още нови попълнения

  • 19 юни 2026 | 10:35
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Черно море започна интензивна подготовка, очакват се още нови попълнения

Черно море стартира с пълна сила подготовката си за новия сезон, а след 22 юни отборът ще се премести на летен лагер в Трявна. Още в началото на подготовката треньорът Илиан Илиев загатна, че основното желание на треньорския щаб е да бъде сформирана селекция предимно от български футболисти. При липса на подходящи варианти на родния пазар обаче варненци ще се насочат и към чуждестранни играчи.

Предвид добрия нюх на Илиан Илиев и отличното му познаване на българския футбол – както от работата му начело на Черно море, така и като национален селекционер – до края на трансферния прозорец се очакват още интересни имена.

Трите нови попълнения до този момент са българи – защитникът Венцеслав Керчев, крилото Петър Андреев и левият полузащитник Александър Тодоров. Именно последният може да се окаже една от приятните изненади през новия сезон. Юношата на Септември прекара три сезона в Монтана и впечатлява с универсалността си. Тодоров може да играе както като ляв защитник, така и в по-предни позиции по фланга, където често получава възможност да демонстрира и атакуващите си качества.

На първата тренировка привържениците на „моряците“ очакваха да видят един от любимците си – Васил Панайотов, който все още остава опция за новия сезон с екипа на Черно море. Сред обсъжданите варианти е и евентуалното завръщане на Илиан Илиев-младши след престоя му в ЦСКА.

Междувременно варненци ще изиграят шест контролни срещи до началото на шампионата. Първата е на 24 юни срещу Янтра, след което на 1 юли Черно море ще се изправи срещу Локомотив (Горна Оряховица), а на 3 юли – срещу Спартак (Плевен). На 8 юли „моряците“ ще проведат две проверки в един ден – срещу Добруджа и Фарул. Последната контрола преди старта на първенството е на 11 юли срещу Дунав.

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