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  3. Черно море приюти младежки национал

Черно море приюти младежки национал

  • 17 юни 2026 | 20:32
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Черно море приюти младежки национал

ПФК Черно море привлече третото си ново попълнение за лятото. Петър Андреев официално подписа договор с клуба и ще носи зелено-бялата фланелка през новия сезон.

Андреев е роден на 2 юли 2004 г., играе като халф и крило, и е висок 190 см. Той е юноша на Локомотив (Пловдив), където между 2023 и 2025 г. записва 54 мача и 6 гола в Първа лига.

В края на 2025 г. се разделя с родния си клуб и преминава в Монтана, за който играе 4 срещи през пролетния полусезон. Андреев има и 6 мача за младежкия национален отбор на България.

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