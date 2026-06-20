Испанец си тръгва от Черно море

Cлед края на сезона Черно море се раздели с общо седем играчи. Това са Влатко Дробаров, Цветомир Панов, Асен Чандъров, Васил Панайотов, Андреас Калкан и Росен Стефанов. Последният играч, който също няма да бъде част от селекцията на отбора за новия сезон, е испанският ляв бранител Дани Мартин.

Испанец може да остане в Черно море

Роденият в Лас Палмас защитник направи силни мачове през изминалите две кампании, но в края на последния полусезон страдаше доста често от контузии. Договорът му изтича в края на месеца и няма да бъде подновен. Така той ще спре да бъде част от състава на Илиан Илиев.

На тази позиция "моряците " имат Жоао Бандаро и младата надежда Емануел Няголов. Новото попълнение Александър Тодоров играе като ляв полузащитник с вкус към лявата зона. Желанието на треньора Илиан Илиев е в отбора да се върне Васил Панайотов, който с огромния опит и лидерски качества може да бъде полезен за "моряците" поне още един сезон.

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