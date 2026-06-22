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  3. Черно море се раздели с халф

Черно море се раздели с халф

  • 22 юни 2026 | 19:27
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Черно море се раздели с халф

Черно море обяви, че се разделя с Димитър Тонев. Халфът изкара година и половина при “моряците”, в които записа 33 мача и 4 гола. Преди това той защитаваше цветовете на Ботев (Пловдив).

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Ето какво пишат от Черно море:

ПФК Черно море се раздели с Димитър Тонев. Халфът разтрогна договора си с "моряците" по взаимно съгласие.

Футболистът се присъедини към "зелено-белите" през януари 2025 година и оттогава изигра 28 мача в първенството, в които реализира 3 гола. В турнира за Купата на България има три мача с един гол, както и два мача в Лигата на Конференциите.

Ръководството на клуба изказва своята благодарност към Тонев за проявения професионализъм, отдаденост и отношение към работата през периода му на „Тича“.

ПФК Черно море пожелава на Димитър Тонев много здраве, успехи и силно представяне в следващия етап от неговата кариера.

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